GP del Messico, diretta F1: Verstappen solitario leader, duello tra Hamilton e Perez

57° giro - Ferrari fa rallentare Leclerc per far passare Sainz, più veloce

57° giro - Hamilton è in difficoltà e vede Perez avvicinarsi sensibilmente, ora è a 1"7

52° giro - La Red Bull vola e Verstappen ha 13" su Hamilton e 18" su Perez. Gasly viaggia quarto a 49"5, poi le due Ferrari

Perez guadagna un secondo su Hamilton e si porta a 5"2

49° giro - Perez segna il giro più veloce e si getta all'inseguimento di Hamilton che è a 6"

45° giro - Pit stop per Norris che perde così la settima posizione e scende decimo

44° giro - Verstappen porta a 11" il vantaggio su Hamilton, +18"5 Perez +39"7 Gasly +44" Leclerc +52" Sainz +60" Norris +61"6 Vettel poi Raikkonen Alonso Giovinazzi Ricciardo Ocon Bottas Russell Stroll Latifi Mazepin

42° giro - Pit stop per Sainz, rimane soltanto Norris

41° giro - Pit stop per Bottas che monta gomme medie

40° giro - Pit stop per Perez che rientra terzo

39° giro - Pit stop anche per Alonso

39° giro - Pit stop per Ricciardo che dopo aver mandato in testacoda Bottas alla prima curva, ha sempre tenuto dietro di sè proprio il finlandese

Come al solito il team Alfa Romeo ha adottato una strategia penalizzante per Giovinazzi. Era nettamente in zona punti dopo una gran partenza ed occupava il settimo posto, ma il pit-stop anticipato lo sta relegando in 13esima posizione e dietro al compagno Raikkonen, decimo, che nelle prime fasi di gara era due posizioni dietro di lui.

Pubblico messicano in delirio per Perez leader del Gran Premio, ma ricordiamo che il pilota Red Bull dovrà cambiare le gomme

Pit stop per le due Aston Martin di Vettel e Stroll

34° giro - Perez comanda con 8" su Verstappen e 15"4 su Hamilton. Sainz è quarto a 24" ed è seguito a 14" da Gasly e a 17" dal compagno di squadra Leclerc

33° giro - Rientra ai box Verstappen per il pit-stop, Perez va al comando del GP di casa. Verstappen rientra secondo con 7"5 su Hamilton terzo

32° giro - Pit stop per Raikkonen per le dure

Leclerc passa Alonso e guadagna la ottava posizione

31° giro - Pit stop per Gasly che riparte con le dure e rientra in settima posizione

31° giro - Verstappen +12"4 Perez +29"4 Gasly +31"2 Hamilton

30° giro - Leclerc rientra ai box per montare le gomme dure

Hamilton rientra alle spalle di Leclerc in quinta posizione

29° giro - Pit stop per Hamilton che passa dalle medie alle dure

25° giro - Verstappen controlla la corsa con 8"5 su Hamilton e 10"6 su Perez. Quarto un ottimo Gasly che ha 4" di vantaggio su Leclerc e 7" su Sainz. Bene settimo Vettel davanti a un ottimo Raikkonen, poi Alonso e Norris in top 10. I primi 10 non hanno effettuato il pit-stop

Hamilton è a 8"4 da Verstappen, ma deve guardarsi da Perez che è a 2"3

Hamilton è senza armi e via radio con il suo ingegnere dice: "Sono troppo veloci per noi"

20° giro - Verstappen +7" Hamilton +9"4 Perez +19"8 Gasly +24"5 Leclerc +27"5 Sainz +35"2 Vettel +38"8 Raikkonen poi Alonso Norris Ricciardo Bottas Giovinazzi Russell Ocon Stroll Latifi Mazepin

16° giro - Pit stop per Giovinazzi che monta le dure

16° giro - Verstappen +6"3 Hamilton +8"2 Perez +16"4 Gasly con 3"8 di vantaggio su Leclerc che ha dietro Sainz

15° giro - Pit stop per Russell che riprende con le dure

15° giro - Norris passa Russell per l'11esima posizione. McLaren fuori dai punti, buona notizia per la Ferrari che al momento sale terza nella classifica mondiale costruttori

14° giro - Pit stop per Ocon che era partito con gomme soft ed ora monta le dure

14° giro - Ai box Mazepin che riprende con pneumatici duri

13° giro - Pit stop per Stroll che riparte con gomme dure

12° giro - Ocon supera Mazepin per la 13esima posizione

Ai box Latifi che monta gomme dure

10° giro - Verstappen +3" Hamilton +6" Perez +10" Gasly +13"5 Leclerc +15"7 Sainz +18"3 Giovinazzi che sta facendo una gran gara ed ha alle spalle Vettel. Più staccato Raikkonen Alonso Russell Norris Mazepin Ocon Stroll Latifi Ricciardo Bottas

Raikkonen attacca Russell e lo supera per la nona posizione, l'inglese viene poi passato anche da Alonso

Bagarre tra Ricciardo e Stroll nelle ultime posizioni, le due monoposto entrano in contatto ruota contro ruota

5° giro - Verstappen +1"6 Hamilton +3"2 Perez +4"5 Gasly +5"8 Leclerc +7"3 Sainz poi Giovinazzi Vettel Russell Raikkonen Alonso Mazepin Latifi Norris Ocon Stroll Ricciardo Bottas

La corsa riprende e Verstappen tiene la testa su Hamilton mentre Sainz supera Giovinazzi per la sesta posizione

Safety-car in pista, le immagini televisive evidenziano come Bottas non abbia attuato alcuna difesa su Verstappen nel lungo rettilineo

Ma alla prima curva Bottas si è girato, Ricciardo ha rotto il musetto ed entrambi sono entrati ai box ripartendo con gomme dure. Si fermano anche Tsunoda con la vettura danneggiata e Schumacher

Partenza incredibile di Verstappen che alla fine del lungo rettifilo, presa la scia delle Mercedes, passa tutti all'esterno della prima curva e va in testa davanti a Hamilton Perez Gasly Leclerc Giovinazzi (incredibile partenza) Sainz Vettel Russell Raikkonen Mazepin Alonso Latifi Ricciardo Ocon Norris Stroll.

Le venti monoposto sono in griglia di partenza pronte ad affrontare il giro di ricognizione. Con le gomme soft partono soltanto Tsunoda ed Ocon, a fondo griglia per la penalità causa sostituzione motore. Con loro anche Norris e Stroll, che hanno dovuto cambiare la power unit.

Tensione ad alta quota a Città del Messico. Il circuito dedicato ai fratelli Rodriguez è uno dei più alti al mondo trovandosi a ben 2.240 metri sul livello del mare, fatto che da sempre preoccupa i motoristi in quanto la rarefazione dell'aria è superiore al 30 per cento di quella che si può respirare a quota zero. A focalizzare l'attenzione in questo Mondiale 2021 pieno di emozioni sono sempre loro, Max Verstappen (leader della classifica generale) e Lewis Hamilton, che insegue a 12 punti.

L'inglese della Mercedes in qualifica ha colto il secondo tempo dietro al compagno di squadra Valtteri Bottas mentre l'olandese della Red Bull-Honda partirà dalla terza piazzola della seconda fila. Si annuncia una battaglia vera tra i due contendenti al titolo iridato e decisivo sarà subito il lungo rettifilo, 1.200 metri, che porta alla prima curva. Paradossalmente, chi parte dalla seconda fila, Verstappen e Sergio Perez, sarà favorito per via della scia che regaleranno chi si trova in prima fila. E addirittura Pierre Gasly dalla terza fila, con Carlos Sainz, potranno trarne vantaggio. Vedremo dunque se la ritrovata competitività della Mercedes in qualifica, dopo prove libere tutte in salita, verrà confermata anche in gara o se la Red Bull, favorita su questo tracciato, riprenderà il controllo della situazione. Ma per farlo, Verstappen e Perez dovranno superare Hamilton e Bottas...