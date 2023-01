Valentino Rossi, prima gioia con le auto: terzo nella 24 Ore di Dubai

Il 2023 comincia come meglio non poteva aspettarsi Valentino Rossi. Il nove volte campione del mondo di motociclismo alla sua seconda stagionecon le vetture GT ha centrato il terzo posto nella 24 Ore di Dubai. All'esordio sulla BMW M4 GT3 del team WRT (insieme a mSean Gelael, Maxime Martin, Max Hesse e Tim Whale), dopo un 2022 con l'Audi R8, il Dottore ha prima centrato l'ottavo tempo in qualifica per poi rimanere in gara sempre in lotta per il podio, chiudendo sul gradino più basso che vuol dire prima top-3 nella categoria dal suo esordio. La gara è stata vinta dall'altra BMW del team WRT per cui correil campione di avullai, guidata da Fahad Al Saud, Menchaca, Simmenauer, Klingmann e Vanthoor.

"Sono molto contento, è il mio primo podio con un'auto nella mia carriera e farlo alla prima gara con la BMW è qualcosa di grande. E' un segno e un bel modo di partire", il commento di Valentino Rossi a fine gara. "Mi sono divertito, non è stato facile ma abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Ho cercato di lottare, non sapevo bene cosa aspettarmi e sono soddisfatto. Con la BMW ho avuto fin da subito buone sensazioni, è più facile da guidare. E' chiaro che bisogna lavorare, ci sono buoni riscontri". Il suo prossimo appuntamento sarà la 12 Ore di Bathurst a Mount Panorama, in Australia. La gara, primo round dell'Intercontinental GT Challenge 2023, si svolgerà dal 3 al 5 febbraio. Il 22 e 23 aprile sarà poi a Monza per il primo week-end di gare del GT World Challenge Europa.