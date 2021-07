Hugo Millan è morto: il motociclista 14enne è stato investito in gara da un altro pilota

Drammatico incidente sulla pista di Aragon, in Spagna: Hugo Millan è morto. Il motociclista 14enne spagnolo è stato investito in gara da un altro pilota: dopo essere caduto, nel tentativo di uscire dalla pista, è stato investito dal pilota polacco Oleg Pawelen che sopraggiungeva. Il giovanissimo pilota della European talent cup è deceduto in seguito alle gravissime lesioni riportate nell’incidente avuto nella prima gara in programma oggi. Hugo Millan è stato medicato e poi trasferito in ambulanza, prima di essere trasportato in elicottero all'ospedale di Saragozza, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Scontro moto-kart sulla pista,un morto e un ferito grave USA Morto Alex Harvill: incidente choc del motociclista che cercava di...

Morto il pilota Moto 3 Jason Dupasquier: aveva 19 anni, ieri l'incidente al Mugello

Jason Dupasquier e Marco Simoncelli, due giovani piloti uniti dallo stesso destino

La caduta fatale a 13 giri dal traguardo

Millan, secondo nella classifica di categoria con 4 podi e 2 pole position, è caduto a 13 giri dal traguardo.

La morte comunicata dopo la gara del Mondiale Junior Moto3

La direzione della corsa ha deciso di annullare le seconde gare della ETC e del CEV Moto2. La comunicazione della morte di Hugo Hugo Millan è stata data al termine della gara del Mondiale Junior Moto3.

D.E.P. El mundo del deporte está de luto. Fallece Hugo Millán tras el grave accidente en la ETC https://t.co/x0G65p0TWk vía @diarioas — Alberto Herrero (@herrerobono) July 25, 2021