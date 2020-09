Cio, Bach: «Legge sport non rispecchia la Carta Olimpica. Per l'Italia a rischio le medaglie di Tokyo»

«Siamo molto preoccupati riguardo la situazione e il funzionamento del Coni. E questa preoccupazione sta crescendo. Abbiamo scritto una lettera al ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, rappresentando la seria preoccupazione perché vediamo che con questa legge il Coni non è conforme alla Carta Olimpica». Lo dice il presidente del Cio Thomas Bach, parlando della riforma dello sport in iter di discussione, in una conferenza stampa in occasione dei Mondiali di ciclismo a Imola.



«In questo momento vediamo un rischio impattante sulla preparazione degli atleti olimpici dell'Italia per le Olimpiadi di Tokyo, questo può significare meno chance di medaglie per l'Italia».



«Al momento c'è un incontro programmato (con il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, ndr) per il 15 ottobre, ma molto amichevolmente dico che oggi non ci sono le condizioni per farlo. Al momento non abbiamo ricevuto una risposta dal ministro riguardo le preoccupazioni che avevamo espresso in precedenza».



«Il segretario generale del Coni ha bisogno di essere messo in condizione di lavorare nel pieno delle sue funzioni. Ora invece il segretario generale è soggetto alle istruzioni di società esterne al Coni». Così il presidente del Cio Thomas Bach, riferendosi alla situazione del Coni in relazione all'ente pubblico Sport e Salute. Anche in passato il segretario generale (Carlo Mornati) dipendeva da Coni Servizi, che tuttavia era società operativa del Coni, mentre Sport e salute è indipendente dal Coni e a rischio, secondo il numero uno dello sport mondiale, c'è anche l'operatività in diversi settori strategici: «Anche il marketing - sottolinea in una conferenza stampa ai Mondiali di ciclismo a Imola - impatta sui cerchi olimpici e non può dipender e da società esterne».