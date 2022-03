L’universo di Bach, viaggio tra corde e tasti: al via “De tasto et de chorda” di Antonio Florio

Un dialogo tra corde e tasti per un viaggio musicale tra esecuzioni della più grande letteratura musicale del Settecento. Al via, giovedì 17 marzo alle 19.30 alla Domus Ars, la terza edizione della rassegna, “De Tasto et De Chorda” ideata da Antonio Florio (nella foto) con l’Associazione Cappella Neapolitana. Quattro appuntamenti musicali dedicati ai predecessori di Bach, a Bach e l’Italia con esecuzioni di Vivaldi, ai contemporanei del compositore tedesco e alle sue Sonate e Partite per violino solo. Un repertorio eseguito da giovani ma già affermati musicisti, per produzioni di organo e violino solo appunto, “de tasto” e “de chorda”. Si conferma la volontà di Antonio Florio, con questa rassegna, di dare spazio a interpreti che si distinguono nelle esecuzioni di musiche barocche. Per il primo appuntamento, I Predecessori di Bach, il soprano Marina Meo, e Carlo Maria Barile all’organo. In programma gli “antenati” di Bach, che costruirono la tradizione musicale d’eccellenza in Germania, Henrick Schütz, Johann Jakob Froberger, Dietrich Buxtehude, Johann Kuhnau, Michael Prætorius, Georg Muffat e altri. A queste partiture si aggiunge la voce per ascoltare eleganti e rarefatte arie sacre.

Il tema di quest’anno è dunque l’universo sonoro intorno a Johann Sebastian Bach, a cui appunto rimanda il titolo della rassegna, musicista simbolo dell’età barocca. Una delle caratteristiche della scrittura bachiana è che qualsiasi strumento la esegua, la sua musica sembra sempre così idiomatica come se fosse concepita esattamente per quella destinazione, impegnando peraltro l’esecutore al massimo delle possibilità tecniche. È stupefacente anche la sua capacità di conoscere non solo le somme tecniche del contrappunto, ma anche di essere aggiornato sulle nuove tendenze della musica composta ai suoi tempi in Europa, pur senza essersi mai allontanato dalla Germania. Il “caso Bach” non nasce dal nulla ma è il frutto straordinario di una tradizione musicale tramandata nei territori tedeschi da generazioni di grandi musicisti prima di lui, che forgiò nei suoi stessi anni anche altri compositori di altissimo livello artistico: da Biber a Pachelbel e Telemann.

PROGRAMMA

I Predecessori di Bach

Giovedì 17 marzo ore 19.30

Marina Meo, Soprano

Carlo Maria Barile, Organo

Johann Jakob Froberger

(1616 – 1667)

Toccata IV da Libro Secondo (1649)

Heinrich Schütz

(1585 – 1672)

"Bringt her dem Herren" SWV 283da Kleine geistliche Konzerte, vol. I - II

Dietrich Buxtehude

(1637 – 1707)

Præludium und Fuga in Sol Bux WV 162

Schütz

“O süßer, O freundlicher" SWV 285da Kleine geistliche Konzerte, vol. I - IV

Johann Kuhnau

(1660 –1722)

Toccata in La

Schütz

"O Jesu, nomen dulce" SWV 308da Kleine geistliche Konzerte, vol. II - III

Georg Muffat

(1653 – 1704)

Passacaglia da Apparatus musico-organisticus (1690)

Schütz

"O misericordissime Jesu" SWV 309 da Kleine geistliche Konzerte vol. II - IV

Johann Pachelbel

(1653 – 1706)

“Was Gott tut, das ist wohlgetan“, Choral mit 9 Partiten P. 379

Michael Prætorius

(1571 – 1621)

"Es ist eine Ros entsprungen"

Bach e l’Italia

Lunedì 21 marzo ore 19.30

Angelo Trancone, Organo

Concerto in Re maggiore dopo A. Vivaldi - Bwv 972

Concerto in Sol maggiore dopoA. Vivaldi – Bwv 973

Concerto in Re minore dopo A. Marcello – Bwv 974

Concerto in Sol minore dopoA. Vivaldi – Bwv 975

I Contemporanei di Bach

Lunedì 4 aprile ore 19.30

Rossella Croce, violino barocco

“A Violino Solo tra Mistero e Fantasia”

Georg Philipp Telemann

(1681-1767)

Fantasia n.7 in Mi bem. magg.

Fantasia n.1 in Si bem. magg.

Henrick IgnazFranz von Biber

(1644-1704)

Passacaglia in Sol min. “L’Angelocustode“

da Sonate del Rosario

Telemann

Fantasia n.9 in Si min.

Nicola Matteis

(ca.1650-1713 ca.)

PassaggioRotto-Andamento veloce e Fantasia

da Ayrs for violin, vol.II

Telemann

Fantasia n.12 in la min.

Johann Sebastian Bach

Martedì 26 aprile ore 19.30

Riccardo Zamuner, violino barocco

Sonata Prima in Sol minore BWV 1001

per violino solo

Partita Seconda in Re minore BWV 1004

per violino solo