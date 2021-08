Nuoto, Paltrinieri in tv all'ucraino Romanchuk: «Mi prendi per il c...?»

Gregorio Paltrinieri è stremato dopo i 1500 metri. Al termine della gara, finita al quarto posto, Super Greg è davanti ai microfoni della Rai per l'intervista di rito di queste Olimpiadi di Tokyo 2020. Paltrinieri racconta tutta la stanchezza dopo l'impresa degli 800, c'è amarezza per il grande campione azzurro che però non ha nulla da recriminare viste tutte le vicissitudini che lo hanno colpito. A vincere la gara è l'americano Finke. Siparietto al termine dei 1500 metri. L'ucraino Romanchuck, durante la diretta Rai, passa alle spalle di Paltrinieri in quel momento impegnato nell'intervista e urla in un italiano un po' stentato: "Campeone! Campeone!". La reazione di Paltrinieri è con un sorriso a denti stretti e un inequivocabile: «Mi prendi per il c***?»

