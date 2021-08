Olimpiadi, nuoto 10 km fondo: oro alla brasiliana Cunha, Rachele Bruni chiude 14esima (in lacrime): «Ho sofferto»

Delusione italiana nella 10 chilometri femminile di nuoto di fondo. La brasiliana Ana Marcela Cunha ha vinto la medaglia d'oro nella 10 km di fondo alle Olimpiadi di Tokyo nella acque dell'Odaiba Marine Park. Solo quattordicesima l'azzurra Rachele Bruni. Medaglia d'argento per l'olandese van Rouwendaal Sharon e bronzo all'australiana Kareena Lee.

APPROFONDIMENTI TOKYO 2020 Juantorena, il ritiro dopo le lacrime:«Lascio il numero 5 a... TOKYO 2020 Jacobs e i sospetti di doping, Malagò:«C'è... TOKYO 2020 Sibilio, l'ingegnere volante dallo stadio Maradona a Tokyo 2020

Rachele in lacrime

«Ho sofferto subito, ho cercato di restare nel primo gruppo, ma quando hanno fatto lo strappo finale non ce l'ho fatta. Non era atteso questo risultato, provo rabbia, mi dispiace veramente tanto». Alla fine della 10 km di fondo che l'ha vista chiudere solo quattordicesima, Rachele Bruni non riesce a trattenere le lacrime di rabbia ai microfoni della Rai. «Ero tranquilla - aggiunge l'azzurra - ma ho accusato la gara veloce fin da subito, ho cercato di stare nel gruppo in fondo per non consumare energie ma ne ho consumate tante, troppe»