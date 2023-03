Aktis Acquachiara-Vela Ancona 10-5 con le triplette di Angelone e De Gregorio

Una tripletta a testa, un rigore sbagliato da entrambi, una vittoria persuasiva e l’Aktis Acquachiara sempre più plasmata dal duo Fabio Angelone-Daniele De Gregorio. Sono questi gli spunti della 14esima giornata di A2, con i biancazzurri protagonisti alla Scandone sulla Vela Nuoto Ancona. Capitan Ciro Alvino e compagni hanno dispensato un bel 10-5 ai dorici (parziali di 5-1, 3-2, 1-0, 1-2).

«Sono contentissimo e molto soddisfatto», afferma il tecnico Walter Fasano. «Abbiamo disputato una bellissima partita in entrambe le fasi», ammette l’allenatore salernitano. «La rotazione di tutti gli elementi disponibili mi ha entusiasmato, dimostrando la crescita del nostro progetto. La strada è quella giusta», assicura il coach dell’Aktis. «Siamo stati impeccabili nei primi due tempi, compiendo un passo in più nella gestione. Ottima partita», conferma Fasano.

All’intervallo lungo 8-3 per i padroni di casa e match messo in ghiaccio.

Di tripletta in tripletta. «E’ stata una bellissima partita, giocata ad un buon ritmo per tutte e quattro le frazioni», dice De Gregorio, già a segno in uguale misura contro la Lazio. «Siamo stati bravi nel terzo e quarto tempo, anche se a referto abbiamo messo solo due segnature», tiene a precisare il numero 10 napoletano. «La nostra crescita sta procedendo. Basti pensare che all’andata, con un identico incontro, non siamo riusciti mentalmente ad uscirne vincitori», argomenta lo scugnizzo di Soccavo. «Stiamo lavorando molto bene con Walter Fasano in settimana e sabato prossimo siamo pronti ad affrontare il Pescara in un campo ostico», conclude fiducioso De Gregorio (nella foto di Gianluca Madonna).