Canottieri Napoli-Torino 10-6, sabato la sfida decisiva in Piemonte

Si va a gara 3. Obiettivo centrato a Fuorigrotta con una prova sontuosa e una prestazione da applausi. I giallorossi comandano le operazioni, concedono poco agli avversari, costruiscono meticolosamente l’allungo e arpionano un successo pesante quanto prezioso. Canottieri Napoli-Reale Mutua Torino 81 Iren 10-6 (parziali di 4-0, 3-2, 2-3, 1-1) è il secondo atto della semifinale playoff. Trascina i napoletani al trionfo Gianluca Confuorto con un poker pregevole (alla Monumentale aveva firmato il tris), si mette in luce capitan Biagio Borrelli con una tripletta degna di nota, Vincenzo Tozzi griffa una doppietta, mentre Geremia Massa timbra una marcatura significativa.

«Andiamo a Torino a giocarcela a viso aperto. Abbiamo meritato di vincere gara 2 con la grinta dei ragazzi che rispecchia il carattere dell’allenatore. Spero che in Piemonte metteremo la stessa intensità», dichiara entusiasta il tecnico Enzo Massa.

Una bella prestazione in una bella cornice di pubblico. «Uno spot per la pallanuoto grazie ai nostri tifosi», assicura il coach canottierino.

«Abbiamo ricevuto tanta forza da un pubblico caloroso. Siamo molto contenti del risultato», dichiara orgoglioso il centroboa di Ponticelli. «Avevamo una grande voglia di disputare la bella e il nostro obiettivo è quello di arrivare in finale», argomenta il numero 11 partenopeo. «Abbiamo disputato una dignitosa gara 1 ma non al nostro livello. Siamo fiduciosi e daremo il massimo sabato 27 maggio», auspica Borrelli.

C'è Paolo Trapanese, presidente Fin Campania (elegante e puntuale). C'è Walter Fasano in camicia bianca, soddisfatto del campionato dei biancazzurri. C'è Giuseppe Esposito, il presidente della Cesport, promossa in serie B. Seguono con attenzione l’evolversi del match infrasettimanale il plurititolato Francesco Postiglione, Antracite Lignano, Filippo Massimo Gomez, presidente Gug Campania, con il figlio Mattia e Filippo Rotunno. E poi gli atleti del Posillipo e quelli dell’Ischia Marine Club, il presidente Giancarlo Bracale, il vice presidente sportivo Renè Notarangelo e Gualtiero Parisio. Tifo assordante alla Scandone tra tamburi, trombe e cori.

Cronaca. In superiorità numerica Vincenzo Tozzi porta in vantaggio i giallorossi (1-0) a metà del primo tempo. Imprendibile la staffilata di Confuorto per il 2-0 (a 2’22”). Partenza arrembante dei padroni di casa, che mettono subito in chiaro il tema tattico dell’incontro. Segue il lungo rinvio di Gianluca Cappuccio per l'omonimo Confuorto, che aggancia e realizza (3-0). Tozzi delizia con una palombella dolcissima (4-0). Sfuma il 5-0 con l'uomo in più, ma è solo rinviato. «Vi vogliamo così», cantano a fine primo quarto gli appassionati sostenitori del Molosiglio, sventolando bandiere di ogni dimensione (nelle foto di Gianluca Madonna).

Nel secondo tempo sale forte il grido «Canottieri, Canottieri». Gli ospiti si sbloccano con Jacopo Colombo (4-1). Capitan Borrelli accompagna la sfera gialla per il 5-1 e Confuorto provvede ad allargare il divario in acqua (6-1). Rosicchia qualcosa Marco Costa (6-2). Cappuccio blocca un tentativo torinese con la mano sinistra aperta e arriva la sentenza di Domenico Mutariello a 6 secondi dall'intervallo lungo (7-2).

La terza frazione si apre con il rigore cagionato da Colombo: trasforma Confuorto dopo 23 secondi (8-2). Ettore Novara sfrutta la doppia superiorità (8-3). Cappuccio si esalta e sventa due minacce. Centra la base del palo Giacomo Novara. Tutti in piedi per la fantastica beduina di Borrelli (9-3): il +6 equivale al massimo vantaggio. Provano a risalire i pallanuotisti di Simone Aversa con il croato Vinko Lisica da posizione centrale (9-4) e il penalty di Ettore Novara (9-5).

Parità nel quarto periodo. Dopo 34 secondi Cappuccio neutralizza la sortita di Lisica. Il palo di Mutariello precede la traversa del giocatore croato. Chiusura plastica di Geremia Massa a 3’06”. «Vogliamo andare in serie A», chiedono dagli spalti. La beduina di Borrelli (10-5) e il gol di Giacomo Novara (10-6 a 1’24”) rinviano il discorso promozione all’ultimo sabato di maggio.