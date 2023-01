Catania-Salerno, giallorossi per chiudere al meglio il girone di andata

Vitale out. Non una novità, visto il protrarsi dell’allerta meteo. Capitan Michele Luongo e compagni costretti a rinunciare all’allenamento di rifinitura in vista della sfida di domani pomeriggio (ore 15) in Sicilia. Costretti ormai a convivere con l’emergenza impianti, i giallorossi desiderano chiudere al meglio il girone di andata. Dopo la vittoria alla Scandone contro l’Iren Genova Quinto (10-6), la Check up Rari Nantes Salerno si accinge ad affrontare alla Scuderi il Catania fanalino di coda.

Sulla strada dei ragazzi di Matteo Citro ci saranno Enrico Caruso (ex portiere del Posillipo, vincitore dell’Euro Cup nel 2015) e lo scatenato bomber maltese Steven Camilleri.

«Giocheremo in un campo storicamente caldo con una vasca stretta», avverte il tecnico classe 1981. «Il Catania ha diversi giocatori dotati di un buon tiro dal perimetro ed hanno fame di punti», osserva l’allenatore salernitano.

Sul fondo della classifica di A1 i pallanuotisti di Francesco Dato (4). «Dobbiamo dare continuità ai nostri risultati e approcciare la gara con grande determinazione, consapevoli che ci sarà da soffrire», conclude Citro.