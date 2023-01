Salerno-Genova, si gioca alla Scandone

Si gioca alla Scandone. L’allerta meteo scompagina i piani e cambia il programma previsto. Capitan Michele Lungo e compagni affronteranno domani (ore 19.30) l’Iren Genova Quinto nell’impianto di Fuorigrotta (nella foto di Gianluca Madonna) anziché alla Simone Vitale. L’ordinanza del Comune di Salerno, diramata in serata, ha disposto la chiusura di tutti gli impianti sportivi cittadini.

Anticipo di mezzora. Il club presieduto da Enrico Gallozzi disputerà la 12esima giornata in campo neutro. Turno infrasettimanale impegnativo contro i liguri, che sabato scorso hanno superato la Pallanuoto Trieste. Proverà a riscattarsi la Check up Rari Nantes Salerno dopo la battuta d’arresto a Bologna. Ancora una volta i giallorossi non potranno contare sulla preziosa presenza del pubblico e sull’impianto di casa a causa delle avverse condizioni meteo.

«Il Quinto è una squadra quadrata che subisce pochi gol, ha diversi giocatori con grande esperienza e qualità», afferma alla vigilia il tecnico Matteo Citro. «Abbiamo voglia di metterci alle spalle la partita di Bologna, dobbiamo andare in acqua con grande determinazione e cattiveria agonistica», auspica l’allenatore classe 1981. «Mancherà ancora una volta il nostro pubblico, capace di spingerci nei momenti difficili», conclude Citro.