Ischia Marine Club-Rari Nantes Florentia 5-9, i gialloblu cedono nel finale

Esordio amaro per Fabio Coda in panchina. Difficile fermare l’imbattuta capolista. La Rari Nantes Florentia non arresta la sua marcia trionfale e alla Scandone passa 5-9 (parziali di 3-2, 1-3, 1-1, 0-3). Dopo aver tenuto testa ai gigliati di Luca Minetti, l’Ischia Marine Club cede soltanto nel quarto periodo, dimostrando ancora una volta di meritare la permanenza nel girone Sud.

Debuttano in gialloblu lo slovacco Robert Kaid (prima volta in Italia e prima doppietta all'ombra del Vesuvio) e Luca Silvestri (prima volta in A2). Assente il centroboa Giacomo Saviano. L’italo-cubano più famoso del piccolo schermo, Amaurys Perez, inaugura le marcature dopo 27 secondi. Tim De Mey metterà a referto quattro segnature. Tre i rigori concessi ai toscani. Escono per limiti di falli capitan Ciro Centanni e Marco Napolitano nell’ultima frazione.

Corsa salvezza. Sabato 21 gennaio il club presieduto da Francesco Di Iorio sarà impegnato in trasferta contro il Civitavecchia, reduce dalla sconfitta a Fuorigrotta contro l’Aktis Acquachiara (13-5). Posta in palio elevata e sfida di capitale importanza per il cammino dell’Ischia Marine Club (nella foto di Gianluca Madonna).