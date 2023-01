Salerno-Genova 10-6, Scandone portafortuna per i giallorossi

Scandone portafortuna. E non è un caso che siano andati a segno Umberto Esposito, Valentino Gallo e Alberto Macarro Barroso. Doppietta per l’ex Canottieri Napoli, medaglia d’oro alle Universiadi 2019, tripletta per il mancino ex Posillipo, vincitore dell’Euro Cup nel 2015, tris per lo spagnolo ex Acquachiara. Con una prestazione formidabile del portiere salernitano Gabriele Vassallo, ex giocatore del Molosiglio. Si rialza immediatamente la Check up Rari Nantes Salerno, che batte l’Iren Genova Quinto 10-6 (parziali di 4-1, 2-2, 1-1, 3-2). Prima vittoria del 2023 per i ragazzi di Matteo Citro, che riscattano il ko maturato contro la De Akker.

Si gioca a Fuorigrotta. Il Comune di Salerno ha disposto ieri sera la chiusura di tutti gli impianti sportivi della città, compresa la piscina Simone Vitale per l'allerta meteo. Dopo due sconfitte consecutive capitan Michele Luongo e compagni affondano i biancorossi nel turno infrasettimanale.

Cinismo e rivalsa. Sempre avanti nel punteggio, il club presieduto da Enrico Gallozzi chiude il confronto con le reti di Barroso (8-4 in superiorità numerica) e Gallo, autore di una bellissima palomba azionata da metà campo (9-4).

«Era fondamentale mettersi alle spalle la sconfitta rocambolesca di Bologna. Quella di oggi rappresenta una vittoria importante, giunta quasi al termine di un girone d'andata dove si poteva fare sicuramente qualcosina in più», spiega l’estremo difensore Vassallo. «Hanno pesato certamente anche le tante problematiche esterne. La Scandone, che è stata la mia casa per tanti anni con la Canottieri, è una piscina dove mi esalto particolarmente e credo di averlo dimostrato oggi», asserisce convinto il classe 1993. «Tutta la difesa ha fatto un’ottima partita», ricorda. «C’è la volontà di dare sempre di più per poter affrontare al meglio le prossime partite che sono molto impegnative», chiosa Vassallo.

«Quella di oggi è stata la miglior prestazione stagionale», rivendica orgoglioso il tecnico salernitano. «Abbiamo giocato con grinta e testa», prosegue Citro. «Non era facile mettersi alle spalle la sconfitta di Bologna. Faccio i complimenti ai ragazzi», conclude il coach della Rari Nantes Salerno.