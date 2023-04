Check up Rari Nantes Salerno, esonerato il tecnico Matteo Citro

Cambio della guardia. Ad una giornata dal termine della regular season Matteo Citro non è più il tecnico della Check up Rari Nantes Salerno. A guidare capitan Michele Luongo e compagni sarà l’allenatore in seconda Luca Malinconico «con effetto immediato».

Giallorossi terzultimi in classifica. Dopo la pesante sconfitta incassata in Liguria contro l’Iren Genova Quinto alla Paganuzzi (14-6), si è deciso di rimuovere il coach classe 1981 (nella foto di Gianluca Madonna).

«A seguito di una riunione presso la sede della società con il presidente Enrico Gallozzi ed il direttore sportivo Mariano Rampolla, mister Matteo Citro ha rassegnato le proprie dimissioni». E’ quanto si apprende dalla nota stampa diramata dal club rarinantino.

«Il presidente ed il consiglio ringraziano Matteo Citro per il proficuo lavoro svolto negli anni scorsi alla guida tecnica della Rari Nantes, portando la squadra ad una storica promozione nel massimo campionato nazionale di pallanuoto».

Sabato 22 aprile lo scontro diretto alla Simone Vitale (ore 15) contro il Catania, penultimo e staccato di tre lunghezze. Rari Nantes Salerno a quota 16, staccata di cinque punti dalla De Akker Bologna.