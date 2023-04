Civitavecchia-Aktis Acquachiara 6-12, salvezza raggiunta dai biancazzurri

Salvezza centrata. La prima vittoria esterna regala l’obiettivo stagionale. Tabù sfatato nella 19esima giornata di A2 per l’Aktis Acquachiara, che supera (e doppia nel punteggio) 6-12 il Civitavecchia fanalino di coda (parziali di 1-2, 3-4, 2-3, 0-3). Festeggiano e tagliano con tre turni d’anticipo l’ambito traguardo capitan Ciro Alvino e compagni.

Si fa parare un rigore nel terzo tempo lo scugnizzo di Soccavo, ma riesce a farsi perdonare Daniele De Gregorio, autentico goleador, autore di una sestina vincente e pesante. Walter Fasano deve ricorrere a due under 18, Angelo Cassaniti e Angelo Amato (esordio nel girone Sud) per le assenze di Michele Gargiulo, Francesco Angelone e GiovanGiuseppe Di Leva. Davide Chianese schierato in porta.

«Ottima partita. Abbiamo sfruttato le occasioni che si sono presentate in attacco e siamo stati lucidi in difesa», dice il top scorer del match. «Abbiamo contenuto la fisicità degli avversari e ci prepariamo ad affrontare l’Olympic Roma tra due settimane: sarà un bel testa a testa fino alla fine», assicura il numero 10 napoletano (nella foto di Gianluca Madonna).

«I ragazzi sono stati veramente bravi, abili nelle ripartenze», commenta soddisfatto il tecnico biancazzurro. «Volevamo vincere fuori casa e ci siamo riusciti», ammette l’allenatore salernitano. «Siamo contenti per la rotazione dei vari elementi. C’è entusiasmo nel gruppo e dobbiamo continuare così per il rush finale», conclude il coach dell’Aktis.