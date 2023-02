Genova-Posillipo 4-6, con i saluti vincenti di Quagliarella

Saluti vincenti. La vigilia è stata a tinte azzurre. La Sampdoria si è ritrovata nello stesso albergo dove hanno pernottato capitan Paride Saccoia e compagni per la 18esima giornata di A1. E l’attaccante stabiese Fabio Quagliarella si è fermato a salutare il direttore tecnico Pino Porzio e l’allenatore Roberto Brancaccio. La Paganuzzi, invece, si è colorata di rossoverde con il successo prezioso dei posillipini, che hanno superato l’Iren Genova Quinto 4-6 (parziali di 2-2, 1-3, 1-1, 0-0). Stesso risultato dell’andata (sabato 19 novembre 2022) ma a parti invertite.

Trasferta importante. Tre punti fondamentali per il morale e la classifica. Il Posillipo approfitta del duplice ko della Distretti Ecologici Nuoto Roma con la Pro Recco (15-2) e della battuta interna della Check up Rari Nantes Salerno con il Savona (6-10). Cinque marcatori diversi tra le fila dei napoletani: Milos Milicic, Giuliano Mattiello, il mancino Tyler Abramson, autore di una doppietta, Julien Lanfranco con una pregevole beduina, infine Benjamin Stevenson su rigore. Colpito duramente dal centroboa Fracas, Andrea Scalzone è stato costretto ad uscire nel secondo quarto per la rottura del setto nasale.

All’intervallo lungo i posillipini si sono portati sul +2 (3-5). Nella terza frazione ha accorciato Guillermo Molina Rios in superiorità numerica, ha chiuso definitivamente il match lo statunitense Stevenson dai cinque metri. A reti inviolate l’ultimo quarto.

«È stata una grande vittoria frutto di una grande prestazione, ottenuta contro una squadra come l'Iren Genova Quinto in buone condizioni, che veniva da risultati positivi come il pareggio in trasferta contro l'Ortigia», commenta soddisfatto il coach posillipino. «È stato un risultato davvero importante. Abbiamo gestito bene la partita soprattutto nel finale, controllando a dovere», osserva Brancaccio. «Abbiamo messo quella cattiveria in più che ci era mancata nella sfida contro Bologna. Siamo stati bravi a non mollare assolutamente nulla e a portare a casa la vittoria», conclude l’allenatore rossoverde.

Saccoia e soci si ritroveranno nel prossimo weekend nuovamente alla Paganuzzi, dove si disputerà la Final Eight di Coppa Italia. Il Posillipo affronterà l’Ortigia dell’ex Simone Rossi il 24 febbraio (ore 17), nel primo venerdì di Quaresima.