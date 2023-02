Ischia Marine Club-Waterpolo Palermo 7-7 con tripletta di Coda

L’emozione della prima volta. Nelle retrovie del girone Sud finisce ad armi pari (7-7) l’incontro tra Ischia Marine Club e Waterpolo Palermo (parziali di 1-1, 2-3, 2-2, 2-1). Resta invariata la situazione in griglia con i siciliani che conservano intatto il +2 di vantaggio sui gialloblu. Con una pregevole tripletta contribuisce in maniera determinante al risultato finale Mario Coda.

«È stata una partita molto difficile soprattutto sul piano fisico», ammette il figlio d’arte. «Abbiamo fatto un buon lavoro in difesa ma dobbiamo applicarci di più nella fase offensiva», osserva il numero 4. «È un pareggio importante che ci permette di smuovere la classifica», osserva il classe 2005, già proiettato al 13esimo turno. «Ora abbiamo una settimana importante per preparare al meglio la prossima partita contro la capolista Roma Vis Nova», spiega l’autore della prima tripletta in serie A2.

Mario non avverte pressione quando papà Fabio è in panchina, oggi assente per squalifica. «Sono molto tranquillo, ho piacere ad avere lui sul piano vasca: mi conosce meglio di tutti e mi sprona sempre a dare il massimo», afferma il pallanuotista di scuola Posillipo. E non sono mancati gli elogi da parte del genitore per la prestazione alla Scandone. «Papà si è complimentato, ricordandomi però che c’è tanta strada da fare ancora».

Altre dieci giornate per centrare l’obiettivo salvezza. «Al di là di tutto penso a dare sempre il mio apporto alla squadra», conclude fiducioso Mario Coda, che per ben due volte ha portato in vantaggio capitan Ciro Centanni e compagni: 3-1 nel secondo quarto, poi il pari momentaneo su rigore (4-4) e il +1 nella terza frazione (5-4). Negli ultimi otto minuti Carlo Simonetti e Antonio Vitullo (nelle foto di Gianluca Madonna) strappano un punto fondamentale.