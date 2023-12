Genova-Rari Nantes Salerno, trasferta impegnativa per i giallorossi

Trasferta ligure. Dalla Scandone alla Paganuzzi. Capitan Michele Luongo e compagni sono reduci dal pareggio in rimonta (9-9) contro la Roma Vis Nova. Per problemi legati alla Simone Vitale hanno disputato il turno infrasettimanale a Fuorigrotta. E in occasione dell’undicesima giornata di A1 la Check up Rari Nantes Salerno affronterà l’Iren Genova Quinto (ore 15).

Biancorossi contro giallorossi ad Albaro. Tre incontri al termine della regular season con i pallanuotisti di Luca Bittarello intenzionati ad inserirsi nella poule scudetto.

Punti in palio pesanti per due compagini che hanno obiettivi diversi.

«Siamo consapevoli che valiamo e sappiamo fare molto di più, dobbiamo dimostrarlo a noi stessi, al pubblico, al mister e a tutti quelli che ci seguono», dichiara alla vigilia Daniel Gallozzi, che ritorna sul mancato match tra le mura amiche. «Mercoledì non vedevamo l'ora di giocare in casa davanti ai nostri sostenitori», tiene a precisare il centrovasca classe 1994. E invece porte chiuse in viale Giochi del Mediterraneo. «L'assenza dei tifosi ha sicuramente inciso, ma non deve essere una scusa», ammette il pallanuotista di San Paolo. «Dobbiamo partire aggressivi fin dalle battute iniziali e non aspettare di subire un parziale negativo», conclude Gallozzi (nella foto di Gianluca Madonna).

Sabato clorato. «Non c'è neanche tempo di analizzare la partita di due giorni fa, che ci rituffiamo subito in un altro scontro diretto», afferma Christian Presciutti. «Il Quinto è una squadra composta da ottime individualità», avverte l’allenatore rarinantino. «A prescindere da contro chi giochiamo, voglio che guardiamo soprattutto a noi, alla nostra crescita come squadra e, con fiducia, andiamo a Genova a disputare la nostra partita», chiosa battagliero il coach classe 1982.