Mantova-Napoli Futsal, gli azzurri cercano il colpo esterno

Risalita. Lenta, graduale, progressiva. E’ quanto capitan Fernando Perugino e compagni stanno mettendo in essere per scalare posizioni in classifica. Azzurri al momento sesti (15) e desiderosi di rifarsi prontamente dopo il primo ko stagionale maturato al PalaJacazzi. E allora l’undicesima giornata di Serie A vedrà affrontarsi la neopromossa Saviatesta Mantova (penultima a quota 5) e il Napoli Futsal domani pomeriggio (ore 16) in diretta su Futsal Tv.

«La sconfitta era purtroppo inevitabile che arrivasse prima o poi», spiega Fulvio Colini. «Dobbiamo cercare di rientrare a ranghi completi per distribuire meglio le energie e non creare cittadelle di fatica in alcuni elementi, che portano scompensi dal punto di vista individuale», auspica lo Special One alle prese con il persistente problema degli infortunati. «Più avanti potremo fare una valutazione attenta della squadra», osserva il tecnico.

Lezione. «Abbiamo commesso qualche errore difensivo di troppo contro L84 e siamo stati puniti da una formazione non a caso seconda in classifica», ricorda Colini, al primo anno all’ombra del Vesuvio. «Abbiamo dato una dimostrazione di volontà e concentrazione, arrecando non pochi problemi al Torino.

Soltanto per caso non siamo riusciti a capitalizzare quanto prodotto, giocando alla pari con gli avversari di turno. Dobbiamo mantenere questa linea per migliorare», avverte il plurititolato allenatore.

Biancorossi. Il Mantova vanta il secondo miglior attacco del campionato, ma dispone della seconda peggior difesa. «Il Napoli gioca allo stesso modo in casa e in trasferta. Dobbiamo guardare avanti e fare punti per arrivare alla sosta con serenità e riprendere con il roster al completo», confida Colini.

Suona la carica il brasiliano Wesley Pesk. «Non siamo certamente felici per questi punti persi, dobbiamo riscattarci subito a Mantova», dichiara il classe 1988, che racconta la scelta di indossare la maglia azzurra. «Quando ho deciso di tornare in Italia, sapevo di trovare un campionato equilibrato», tiene a precisare il numero 99. «Dobbiamo pensare al lavoro collettivo e non a quello individuale», suggerisce il pivot sudamericano. «Stiamo cercando la nostra identità, dobbiamo stare tranquilli per portare il Napoli in alto in classifica», conclude fiducioso Pesk.