De Akker Bologna-Posillipo, respinto il ricorso dei rossoverdi

Ricorso respinto. In merito alla non omologazione del risultato tra De Akker Bologna e Posillipo, il Circolo rossoverde, presieduto da Aldo Campagnola (nella foto di Pierpaolo Capano) si riserva di agire avverso tale decisione.

La Corte Federale d’Appello ha respinto il ricorso presentato dal Posillipo in merito alla delibera adottata dal giudice sportivo nazionale (numero 8 del 21 novembre 2023), relativa alla mancata omologazione dell’incontro tra emiliani e napoletani (sesta giornata di A1, disputatasi in data 8 novembre e terminata 9-10 in favore dei rossoverdi). Da qui la ripetizione dell’incontro, che dovrà riprendere al momento cronometrico in cui si è verificato l’errore dell’arbitro, fermo restando quanto avvenuto fino a quel momento: reti, espulsioni e così via.

Preso atto della decisione della Corte Federale, il Posillipo rimane in attesa di conoscere le motivazioni del provvedimento.

Successivamente valuterà la possibilità di procedere avverso la decisione in oggetto.

Terza siciliana di fila. Capitan Paride Saccoia e compagni ritorneranno alla Scandone sabato 2 dicembre (ore 16.30) contro il Telimar Palermo, dopo aver battuto nel turno infrasettimanale il Nuoto Catania (10-11) alla Scuderi, grazie alla doppietta decisiva di Agostino Somma, e il pareggio maturato con l’Ortigia (10-10) a Fuorigrotta.