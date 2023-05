Ischia-Milano Metanopoli, i ragazzi di Coda confidano nella Scandone

Scandone teatro dei sogni. Si decide a Fuorigrotta il destino di capitan Ciro Centanni e compagni. Si prospettano 32 minuti infuocati domani pomeriggio (ore 15), perché la posta in palio è davvero alta. Ischia Marine Club-Waterpolo Milano Metanopoli vale la salvezza e la permanenza in A2.

«Spero che oggi sia l’ultimo allenamento della stagione», auspica Fabio Coda. Per completare l’opera e andare definitivamente in vacanza. «Testa e cuore: mi aspetto una partita proprio così», dice il tecnico partenopeo. «Non meritiamo affatto questa posizione in classifica«, sottolinea il coach gialloblu, che confida nella grinta dei suoi. «Cinismo e aggressività saranno due aspetti fondamentali da mettere in acqua», afferma Coda.

Inevitabile l’appello ai tifosi di riversarsi nel tempio clorato per eccellenza. «Mi auguro che in tanti verranno a sostenerci. Sarà come Napoli-Milan, dichiara il mister di fede azzurra, avanzando un paragone calcistico. «Il pubblico sarà certamente il nostro uomo in più», conclude Coda (nella foto di Gaetano Nardone).

Sabato scorso a Monza fu determinante la cinquina di Marco Napolitano. Per i lombardi le triplette di Tommaso Scollo e Fabio Gattarossa (9-10).

E allora finale playout gara 2 per chiudere i conti e tagliare l’ambito traguardo.