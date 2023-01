Posillipo-Bogliasco, sfida salvezza alla Scandone

In diretta su Waterpolo Channel domani pomeriggio (ore 15) sarà trasmessa la sfida salvezza tra Posillipo e Netafim Bogliasco 1951. La telecronaca affidata ad Ettore Miraglia e a Francesco Postiglione il commento tecnico.

Sabato 29 ottobre 2022 furono decisive le triplette degli statunitensi Tyler Abramson e Benjamin Stevenson (9-10). In gol anche capitan Paride Saccoia, che alla vigilia della 15esima giornata non ha dubbi. «Vogliamo la vittoria», dichiara convinto il centrovasca classe 1989. Per i rossoverdi l’impegno infrasettimanale alla Scandone si preannuncia delicato quanto importante: hanno il doppio dei punti dei liguri e intendono allungare il divario in classifica. Sarà dell’incontro Giuliano Mattiello, dopo aver scontato il turno di squalifica. Da verificare le condizioni del centroboa Julien Lanfranco.

«La partita contro il Bogliasco è un appuntamento fondamentale», ricorda Saccoia. «La vittoria è di vitale importanza per la classifica, che al momento non rispecchia quello che ci aspettavamo», tiene a precisare il leader posillipino. «Sono fiducioso, perché nelle ultime gare abbiamo avuto in acqua il giusto atteggiamento, giocando di squadra e con grande determinazione», ricorda il pallanuotista napoletano. «Sappiamo che dobbiamo continuare su questa strada, consapevoli che sarà dura fino all'ultima partita dell'ultima giornata di campionato», conclude Saccoia.