Posillipo-Savona, per i rossoverdi secondo incontro ravvicinato alla Scandone

Scandone bis. Nella stessa settimana due gare ravvicinate, poco tempo per recuperare e nuovamente in acqua. A distanza di 48 ore dall'incontro con il Recco, perso 14-2 contro i campioni d’Italia e d’Europa, ecco arrivare a Fuorigrotta un’altra compagine ligure. Dagli imbattuti e invincibili biancocelesti ai temibili biancorossi, capitan Paride Saccoia e compagni sono chiamati al secondo impegno ravvicinato del 2023.

Domani pomeriggio (ore 15) i ragazzi di Roberto Brancaccio disputeranno l’11esima giornata di A1 tra le mura amiche.

Alberto Angelini e il mancino salernitano Eduardo Campopiano si ritroveranno nell’impianto riqualificato in occasione delle Universiadi 2019, rassegna vinta dagli azzurri in quella fantastica domenica di luglio contro la nazionale a stelle e strisce (18-7). In panchina c’era il tecnico savonese classe 1974, bronzo alle Olimpiadi di Atlanta 1996, in vasca l’effervescente giocatore della Canottieri Napoli.

«Dopo la gara con il Recco affrontiamo un’altra squadra di alto livello come il Savona», dichiara alla vigilia il tecnico rossoverde. «Sarà durissima ma vogliamo assolutamente fare bene», auspica il coach posillipino. «Dobbiamo cercare di recuperare tutte le energie possibili, perché con il Savona sarà un match molto importante», conclude Brancaccio.