Salerno-Savona, sfida tra mancini alla Vitale

18esima di A1. Giallorossi contro biancorossi: sfida tra Rari Nantes. Alla Simone Vitale la Check-up Salerno ospita il Savona. E domani pomeriggio (ore 14) l’attaccante mancino Eduardo Campopiano tornerà nella sua città.

Reduci dalla sconfitta con la Distretti Ecologici Nuoto Roma, i ragazzi di Matteo Citro desiderano riscattarsi tra le mura amiche e allontanare le zone calde della classifica. Al quinto posto, invece, i liguri allenati da Alberto Angelini (35).

«Il Savona è una squadra solida, coperta in tutti i ruoli e con un gioco molto aggressivo», avverte il tecnico classe 1981. «Dobbiamo imparare ad essere lucidi e concentrati per tutta la gara ed in particolare non disunirci quando subiamo qualche episodio negativo, cosa che ci è capitata troppo spesso in questo torneo», osserva Citro, che confida nelle giocate del siciliano Valentino Gallo (nella foto di Marika Torcivia) e dei tifosi.

«Con il fondamentale sostegno del nostro pubblico daremo tutto quello che abbiamo per provare a fare risultato», conclude fiducioso Citro.