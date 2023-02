Aktis Acquachiara-Roma Vis Nova, arriva la capolista alla Scandone

Ripresa delle ostilità. Per i biancazzurri il girone di ritorno comincia domani alla Scandone (ore 19). Si prospetta una ripartenza da brividi per capitan Ciro Alvino e compagni, perché arriva l’imbattuta capolista a Fuorigrotta. All’andata (sabato 5 novembre 2022) finì 14-8 in favore dei giallorossi. Aktis Acquachiara-Roma Vis Nova si preannuncia certamente interessante.

«Siamo contenti di ripartire in campionato», spiega alla vigilia il tecnico Walter Fasano. «Sappiamo che quella di domani sarà una partita molto impegnativa». Gli acquachiarini proveranno a farsi valere e a tenere testa al quotato avversario di turno. «La Roma Vis Nova è prima in classifica a punteggio pieno nel girone Sud: una squadra forte, attrezzata, completa, che da diversi anni prova a fare il salto di categoria», ricorda l’allenatore salernitano.

«Abbiamo lavorato bene in questo periodo. Ci teniamo a ben figurare, perché giochiamo in casa», tiene a precisare il coach dell’Aktis. Nessun problema di formazione. «Siamo al completo, consapevoli di affrontare una sfida ostica. Siamo concentrati e proveremo a non commettere tanti errori», auspica fiducioso il classe 1977. «La Roma Vis Nova è una compagine che non perdona distrazioni. Battaglieremo su ogni pallone», conclude Fasano (nelle foto di Gianluca Madonna).