Quinto-Posillipo, Mattiello annuncia battaglia

All’andata (sabato 19 novembre 2022) Giuliano Mattiello mise a segno il momentaneo 3-3 in superiorità numerica nel terzo periodo. Poi capitan Paride Saccoia e compagni incassarono la tripletta del montenegrino Petar Mijuskovic e la conseguente sconfitta interna per 4-6. Assente per squalifica contro Telimar Palermo e De Akker Bologna, il centrovasca di Fuorigrotta prenderà parte alla sfida con l’Iren Genova Quinto domani pomeriggio in Liguria (ore 15). Un recupero importante per i ragazzi di Roberto Brancaccio, che si presentano alla 18esima giornata di A1 intenzionati a fare bene.

«C’è grande rammarico per la partita con Bologna. Ci è mancato cinismo ed un po' di cattiveria per chiudere un incontro dominato e incassare tre punti fondamentali per la nostra classifica», spiega il pallanuotista classe 1992. I biancorossi di Luca Bittarello sono settimi in classifica a 25 punti. «Ora dobbiamo essere più forti di prima, soprattutto a livello mentale, trasformando l’amarezza in forza. Affrontiamo una squadra di buon livello. Dobbiamo dare tutti qualcosa in più per cercare di fare punti. Ne abbiamo bisogno», avverte Mattiello.

«Abbiamo lavorato tanto. Andiamo a Genova senza timore, per fare la nostra partita. Lotteremo su ogni singolo pallone, provando a vincere», auspica fiducioso il pallanuotista rossoverde, che carica i suoi. «Dobbiamo ricordarci che siamo il Posillipo e certe posizioni di classifica non devono appartenerci», conclude il numero 5. Alla Paganuzzi ci sarà in panchina anche il direttore tecnico Pino Porzio.