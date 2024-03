Cagliari-Salernitana, dubbio Manolas-Pirola per Liverani

I soliti dubbi difensivi, ma forse questa volta Fabio Liverani avrà qualche carta in più da giocarsi. Per la trasferta di Cagliari in programma sabato pomeriggio il tecnico della Salernitana proverà infatti a cambiare gli interpreti di un reparto che dovrebbe continuare a giocare con la linea a quattro.

Merito della buona prova di Udine e delle buone notizie che sembrano arrivare dall'infermeria.

Già. Perché a Cagliari ci sarà certamente il ritorno nell'undici titolare di capitan Fazio, ma le notizie confortanti potrebbero non essere finite qui. Con Pellegrino e Pasalidis pronti comunque ad affiancare l'argentino, Liverani nei prossimi giorni capirà se potrà invece affidarsi a uno tra Manolas e Pirola.

Il primo si sta riprendendo dopo il fastidio muscolare accusato a Udine, il secondo invece si è messo finalmente alle spalle le ultime settimane di stop. Chi, invece, quasi certamente non ci sarà è Boateng ancora alle prese con il risentimento muscolare accusato a San Siro contro l'Inter.