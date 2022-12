La giornata di relax per la squadra in Turchia, quella di confronto e aggiornamento per Davide Nicola e Morgan De Sanctis. Allenatore e direttore sportivo della Salernitana ieri pomeriggio hanno assistito all'amichevole tra Napoli e Crystal Palace nell'impianto sportivo del Regnum Carya Resort di Belek, ad un tiro di schioppo dalla sede del ritiro granata. Con loro c'erano anche Manuele Cacicia e Simone Barone, rispettivamente vice e collaboratore del tecnico. Un'occhiata al primo tempo del match, un saluto fugace al diesse azzurro Giuntoli e poi via nell'intervallo. Pioveva tanto e la delegazione dell'ippocampo ha aperto l'ombrello per ripararsi. Anche dagli infortuni.

Dopo il briefing dei giorni scorsi e la visita di cortesia di ieri il dialogo sembra destinato a farsi più fitto con il club partenopeo, rientrato in charter in Italia subito dopo la partita. Sul taccuino granata ci sono il centrocampista Diego Demme ('91), il terzino destro Alessandro Zanoli ('00) e chissà, può finirci nei prossimi giorni pure il portiere Salvatore Sirigu ('87), a patto di avere garanzie fisiche. L'esperto estremo difensore è reduce da problemi fisici muscolari anche per lui, come Sepe tuttavia verso la strada della risoluzione. Ieri era in tribuna, incappucciato; ha chiacchierato diffusamente proprio con De Sanctis, con cui ha condiviso l'avventura agli Europei 2012 in Nazionale (erano le due riserve di Buffon), e con Davide Nicola, suo allenatore al Torino per sei mesi nel 2021. Il succo è che Sirigu per il momento resta al Napoli, ma le cose potrebbero cambiare. Il nome più caldo per mettere una toppa all'infortunio di Sepe è quello dell'albanese Etrit Berisha ('89), attualmente dodicesimo al Torino e gestito dalla scuderia Pastorello, in ottimi rapporti con la proprietà Iervolino; accetterebbe di buon grado il ritorno di Sepe e un nuovo declassamento. Resta comunque in piedi la pista Pierluigi Gollini. Spalletti frattanto non legherà Demme ai cancelli di Castelvolturno («Preferirei trattenerlo, ma l'ho fatto giocare effettivamente poco per le sue qualità, anche a causa dell'infortunio che ha avuto. Se avesse legittimamente necessità di andare a giocare altrove, non lo sostituiremmo»), però la Salernitana è il club meno blasonato che lo cerca. L'ingaggio del giocatore è importante ed è manovra difficile, di quelle fattibili solo negli ultimi giorni di un mercato che non ha ufficialmente neppure aperto i battenti. Il tedesco, in ogni caso, non ha preso parte al test con gli inglesi, ufficialmente per un affaticamento muscolare. Zanoli è cursore destro che piace; è entrato nella ripresa, ci sono anche altre squadre su di lui ed il cavalluccio si mette in fila. Tuttavia non molla Nadir Zortea ('99) che potrebbe tornare a prescindere in prestito secco dall'Atalanta: Sambia aumenterà il minutaggio giovedì contro l'Alanyaspor e saranno fatte ulteriori valutazioni su di lui. De Sanctis ha già detto no al Nottingham Forest per Lassana Coulibaly, soprattutto dopo il ko di Maggiore che rafforza il due alla casella innesti in mediana chiesti da Nicola: un vice Bohinen e una mezzala, magari più di qualità e da «box to box» come l'Ederson mai rimpiazzato fino in fondo per caratteristiche. L'ex centrocampista dello Spezia stamani si sottoporrà all'ecografia che stabilirà l'entità dell'infortunio patito contro il Fenerbahce e relativi tempi di recupero.

Ieri pomeriggio ha ricevuto la visita di Matteo Ricci, ex mediano granata attualmente in forza ai turchi del Karagumruk. Con la sua squadra è in ritiro a Belek (ce ne sono centinaia previste nel periodo invernale, da tutto il mondo, per un indotto di turismo sportivo davvero notevole, come le strutture del resto). «Giulio è un amico, abbiamo trascorso insieme tre anni a La Spezia, è un ragazzo fantastico e da compagno di reparto lo ammiro tantissimo. Gli auguro di riprendersi presto. Per me c'è stata possibilità di tornare a Salerno nell'estate 2021, poi non se ne fece più nulla», ha detto Ricci, che in Turchia è in prestito dal Frosinone ed è allenato da un certo Andrea Pirlo. Fazio e compagni ieri si sono rilassati. Al mattino palestra solo per alcuni, nel pomeriggio un breve lavoro di scarico nella piscina coperta. Oggi pomeriggio si tornerà sul green del Maxx Royal Golf Resort, mentre la mattina è prevista una sessione di videoanalisi.

Intanto a Salerno ieri si è accesa la struttura a forma di ippocampo realizzata per Luci d'Artista in piazza Gian Camillo Gloriosi. C'erano l'assessore al turismo, Alessandro Ferrara, e l'ad dello sponsor, Stefano Tino. Tanti tifosi presenti, poi un malfunzionamento ha spento quasi subito la luce per alcuni minuti. C'è da pedalare ancora, in tutti i sensi.