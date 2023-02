La Salernitana è salita, purtroppo, in doppia cifra nel senso che sono ora 10 le partite consecutive con sempre almeno un gol incassato: 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte con 12 gol segnati e 25 subiti dopo l'ultima clean sheet che resta l'1-0 allo Spezia dello scorso 22 ottobre. Dieci, come attualmente in serie A soltanto la Samp mentre in Italia sta facendo peggio soltanto il Montevarchi, con 12 match nel girone B della serie C. Una serie di partite che è, comunque, ben lontana dai record negativi registrati dalla difesa granata in questi ultimi anni.

Furono, infatti, 13 le partite consecutive con almeno un gol incassato sia nel 2016 che nel 2019, 14 nello stesso 2019, 15 nel 2020 e 17 nel 2015 mentre il record negativo sono le 24 partite senza clean sheet dello scorso torneo, tra l'1-0 al Genoa del 2 ottobre 2021 e l'1-0 di Udine del 20 aprile 2022.

Per mister Nicola si allungano le sue statistiche negative sia contro la Juventus che contro Max Allegri con sempre due soli pareggi conquistati ora nei dieci confronti sia contro la Vecchia Signora che contro il collega livornese. Ieri sera la Salernitana è tornata a perdere di martedì. L'ultimo ko dell'ippocampo nel secondo giorno della settimana era l'1-2 subito a Pisa il 29 ottobre 2019. In seguito tre pareggi, con Cittadella, Spal e Pisa, ed i due 2-1 ottenuti il 4 maggio 2021 in casa del Pordenone, con una rete di Gondo ed un rigore di Tutino, e il 26 ottobre 2021 a Venezia, con i gol di Bonazzoli e Schiavone. Pur se sconfitta, questa Salernitana resta, comunque, la migliore della storia. Mai, infatti, i granata erano riusciti a conquistare 21 punti nelle prime 21 partite di serie A. Sarebbero stati (ricalcolati) 20 nel 1947-48, con Gipo Viani, con 5 vittorie, 5 pareggi e 11 ko e con 22 gol segnati e 37 subiti. Ed erano 19 quelli del 1998-99, con Delio Rossi: 5 successi, 4 pari e 12 sconfitte con 21 gol fatti e 36 incassati. Nella scorsa stagione, invece, si era ancora a quota 11.