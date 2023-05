Salernitana-Fiorentina, Paulo Sousa: «Tappa importante per la nostra crescita»

Vietato fermarsi. Non vuole assolutamente farlo la Salernitana che domani alle 18 all'Arechi contro la Fiorentina andrà alla ricerca del decimo risultato utile consecutivo: “Faccio i complimenti ai viola, al mio collega Italiano e ai giocatori per la fantastica stagione che stanno facendo" - ha detto subito l'ex Paulo Sousa, che non sarà in panchina complice la squalifica rimediata post espulsione nel derby, attraverso i canali ufficiali del club granata -. "A mio avviso al momento sono la squadra più in forma del campionato con alternative di alto livello per ogni ruolo, la società ha investito per costruire una squadra competitiva su tutti i fronti. Il loro calcio esprime grande aggressività in fase di non possesso, con ricchezza di varianti in fase di possesso palla che mi fa ricordare il calcio olandese di un tempo".

Per la gara di domani resta in dubbio Candreva complice un problema al polpaccio rimediato nel corso del derby contro il Napoli: “Prevedo una partita di massima difficoltà in cui se riusciremo a conquistare nuovamente punti saremo vicini al nostro unico obiettivo che è la salvezza - ha aggiunto Sousa -. Sarà un’altra tappa importante relativa al nostro percorso di crescita e cercheremo di mantenere la nostra identità. Spero di poter contare sul supporto del nostro pubblico allo stadio così come abbiamo sentito il loro enorme affetto quando siamo tornati dall’ultima partita a Napoli. I tifosi sono la nostra anima”.