Napoli, Dia rimanda lo scudetto e piace a Giuntoli: «Sì, lo segue»

È sulla bocca di tutti i tifosi azzurri Boulaye Dia, l'attaccante della Salernitana che ha rimandato con il suo gol la festa scudetto del Napoli. E proprio al club di De Laurentiis l'attaccante granata potrebbe piacere in futuro: «Piace a Giuntoli? Sì ma piace anche in Inghilterra e Francia. Può giocare anche sull’esterno e lo ha dimostrato anche ieri, con il tunnel a Osimhen prima del gol. Ha fatto una rete bellissima, peccato che abbia rovinato la festa del Napoli» le parole del suo agente Frederic Guerra.

«Ieri ero allo stadio perché mi ero organizzato da tempo per esserci e ho vissuto un gran momento perché sono di origini napoletane, mio padre è di Afragola. Speravo che Dia segnasse un paio di gol ma anche che il Napoli vincesse, gli azzurri saranno campioni ma per me lo sono già. L’emozione del Maradona l’ho vista soltanto in stadi brasiliani o del Sud America”, ha spiegato l’agente a Radio Kiss Kiss.