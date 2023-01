Oggi dovrà opporsi alle conclusioni verso la sua porta, ma, quando c'è da posare per una foto o da firmare un pallone, Memo Ochoa spalanca il suo sorriso contagioso e si offre volentieri ai tifosi che oggi lo stupiranno con una maxi scenografia a cui hanno lavorato fino a tardi anche ieri e che sarà un omaggio a Carmine Rinaldi, il Siberiano. «Noi con voi, voi con noi, un tutt'uno per un'altra impresa - uno stralcio del comunicato diramato ieri dai gruppi Ultras - perché noi dagli spalti e voi in campo abbiamo la capacità di riuscire in imprese che sembrano impossibili. Dopo quasi due mesi di astinenza dai granata si ricomincia e ancora una volta siamo chiamati a riscrivere la storia. Per l'occasione, i gruppi della Curva Sud Siberiano, hanno allestito una mega coreografia ed invitano tutti i tifosi salernitani che popoleranno i gradoni del settore a recarsi con largo anticipo per collaborare e per essere i veri protagonisti di qualcosa di storico».

Col caratteristico numero 13 sulle spalle il portiere messicano debutterà a 37 anni e mezzo nel campionato di A. Federico Bonazzoli, invece, dovrebbe partire dalla panchina e chissà se per lui la gara col Milan sarà un altro momento di svolta della sua carriera come fu 11 mesi fa. Il 19 febbraio del 2022 l'ex Samp segnò ai rossoneri una spettacolare rete in acrobazia e provò a fare doppietta con una rabona. L'attaccante di Manerbio piace tanto alla Lazio ed alla Cremonese (favorita). Il club lombardo sarebbe sul punto di esaudire la volontà della Salernitana. Prestito oneroso con obbligo di riscatto, in caso di salvezza: potrebbe essere questa la formula per far decollare la trattativa. La Salernitana, che da tempo valuta Djuric, potrebbe anche spostare il mirino su un altro attaccante in forza al Verona: il francese Thomas Henry, classe '94, in gol contro i granata la scorsa stagione quando vestiva la maglia del Venezia e già in estate indicato da Nicola come rinforzo più che gradito. Se per Djuric il Verona non sembra orientato a fare muro, per Henry, invece, il discorso potrebbe cambiare.



In mediana, intanto, è virtualmente arrivato Hans Nicolussi Caviglia che lascia il Sud Tirol e, via Juve, approda alla Salernitana. Il talentuoso centrocampista, classe 2000, s'è rilanciato in Alto- Adige dopo aver saltato gran parte della stagione scorsa per un problema fisico, frutto di un'incredibile dimenticanza dei medici che lo avevano operato (all'interno dell'articolazione erano stati lasciati il fastfix ed una barretta di ancoraggio ndA). Centrocampista totale, in grado di inserirsi in zona gol e di far valere il suo tiro dalla distanza, Nicolussi Caviglia ha partecipato anche allo stage voluto da Mancini prima di Natale. La Salernitana ha versato 80mila euro per il prestito, che sono stati girati come ristoro al Sud Tirol, che poco ha potuto difronte alla volontà del calciatore e della Juve di far sì che si potesse subito mettere alla prova in massima serie. L'operazione è stata definita sulla base del prestito con riscatto ad 8mln e mezzo e controriscatto un milione e mezzo in più. Proprio l'elevato importo del riscatto fa capire quanto la Juve creda nel calciatore che, se in granata saprà tener fede alle aspettative, potrà poi giocarsi le sue carte in bianconero.



Oltre a Nicolussi Caviglia, però, Nicola aspetta almeno un altro elemento in mediana. Il sogno extra lusso è il golden boy, Pape Matar Sarr del Tottenham (il ds De Sanctis è in pressing sul nazionale senegalese). Nelle scorse settimane, sondato il terreno per Demme che potrebbe lasciare Napoli per giocare con più continuità. L'altro nome caldo è Arslan, in scadenza a giugno con l'Udinese. Proprio col club dei Pozzo si continua a trattare per il terzino destro Ebosele. La Salernitana non può aspettare oltre Zortea e, dunque, già nei prossimi giorni potrebbe stringere per il giovane irlandese, che i friulani hanno dichiarato trasferibile contrariamente ad Ehizibue. Proposto anche lo spagnolo Salva Ferrer dello Spezia. A sinistra c'è l'idea Tripaldelli della Spal.