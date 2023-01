Salernitana, allarme rientrato: Vilhena disponibile con il Milan

Sospiro di sollievo importante, in attesa di ricevere buone nuove anche e soprattutto dal mercato, per Davide Nicola.

Dopo la paura di ieri complice un problema rimediato alla caviglia sinistra, quest'oggi invece il tecnico della Salernitana ha ritrovato in gruppo Tonny Vilhena (solo una contusione per lui) che sarà quindi regolarmente in campo mercoledì in occasione della sfida con il Milan in programma allo stadio Arechi.

Proprio a via Allende si è allenata quest'oggi la squadra, presente anche Gyomber che dopo un lungo periodo di assenza è tornato a tutti gli effetti a disposizione. Per lui, però, per la gara con i rossoneri ci sarà soltanto un posto in panchina.