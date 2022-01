Napoli-Salernitana si gioca domani: due negativizzati tra i granata

Tanti dubbi, quelli legati alla formazione da mandare in campo, ma anche una certezza: il derby tra Napoli e Salernitana allo stadio Maradona si giocherà. Questo pomeriggio, infatti, la Salernitana ha comunicato che due calciatori si sono negativizzati e quindi al momento sono solo (si fa per dire) sei i granata in isolamento positivi al Covid-19. Si fa per dire perché Colantuono avrà comunque grossi problemi a scegliere l'undici che dovrà affrontare la squadra di Spalletti domani pomeriggio. Nel folto elenco degli assenti, infatti, figurano anche Mamadou Coulibaly, Ribéry e probabilmente anche Simy.