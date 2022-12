Federico Bonazzoli dove va? La Salernitana cerca acquirenti

Un nuovo capitolo di una storia fatta di momenti emozionanti e di momenti complicati, la storia in questione è quella di Federico Bonazzoli. Dopo i costanti alti e bassi vissuti nell'ultima stagione e mezza, questa volta il rapporto tra la Salernitana e l'attaccante sembra davvero avvicinarsi sempre di più alla separazione definitiva. A nulla è servito l'importante sforzo economico fatto dal club granata nel corso dell'ultima estate, qualcosa di fatto continua a non funzionare nel verso giusto. E allora ecco che il diesse Morgan De Sanctis è a lavoro per la cessione dell'attaccante scuola Inter.

Dopo la chiacchierata fatta con il Verona, negli ultimi giorni lo stesso iter è stato intrapreso anche con il Monza che sembra disposto ad approfondire il discorso. La cessione di Bonazzoli aprirebbe al ritorno di Milan Djuric.