Salernitana, Iervolino al Mary Rosy: faccia a faccia con staff e squadra

Attorno alle 14 di quest’oggi Danilo Iervolino ha varcato i cancelli del Mary Rosy, subito dopo il numero uno della Salernitana ha poi incontrato lo staff tecnico e la squadra: una scelta presa sia per caricare il gruppo in vista del rush finale che per parlare della vicenda Dia.

Perché se da una parte c’è una salvezza complicata ma ancora possibile da raggiungere, dall’altra invece c’è un capitale da provare a proteggere.

Ecco perché prima dell’allenamento e dopo aver parlato a tu per tu con il tecnico Liverani, il presidente Iervolino ha parlato da solo anche con l’attaccante senegalese per comprendere i motivi che l’hanno portato a Udine a non entrare in campo nei minuti finali. Nelle prossime ore la Salernitana deciderà quali provvedimenti adottare.