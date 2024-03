Solo domani mattina si saprà se quel fastidio all'adduttore si è trasformato in qualcosa di ancora più preoccupante: ma Amir Rrhamani, molto difficilmente, verrà rischiato contro il Torino, proprio per via del dolore accusato ieri, più volte, nel corso della gara con la Juventus.

In via prudenziale, Calzona lo farà riposare. Al suo posto, Ostigard, che ha già giocato nel finale della gara vinta ieri sera contro i bianconeri.

Difficile poter immaginare un turnover massiccio contro i granata, proprio perché in gioco c'è il ritorno in Europa. In ogni caso, solo domani si capiranno le condizioni del kosovaro, perché si teme che lo stop possa essere almeno di due settimana.