Pasquale Mazzocchi si ferma, la Salernitana trattiene il fiato. Il terzino granata si è infortunato nel corso dell'allenamento che stava sostenendo insieme ai compagni di Nazionale al centro federale di Coveciano. «Gli esami clinici a cui è stato sottoposto in serata Pasquale Mazzocchi hanno confermato la diagnosi di distorsione del ginocchio destro. Il calciatore non essendo quindi a disposizione per la prossima gara in Austria nelle prossime ore farà rientro al proprio club di appartenenza». Questo il comunicato della Figc dopo gli esami effettuati subito dopo l'infortunio.



Resta da capire se siano stati interessamenti i legamenti del ginocchio, anche perché in serata sono trapelate le prime indiscrezioni circa i tempi di recupero: circa due mesi. Alla ripresa del campionato, dunque, Davide Nicola dovrà fare a meno di uno dei calciatori più importanti della rosa granata anche alla luce della sua duttilità tattica. Il terzino di Barra si è fermato ieri, durante l'allenamento che gli azzurri di Mancini stavano sostenendo a Coverciano. Di rientro dall'Albania, dopo la vittoria per tre a uno contro la squadra di Reja, l'Italia aveva ripreso la preparazione per l'ultima uscita del 2022.

Mazzocchi, che in Albania era rimasto in panca per tutta la durata della gara, era in predicato di giocare anche dall'inizio contro i danubiani. Ieri, però, si è fermato in allenamento ed è stato subito sottoposto ad accertamenti. Una botta al ginocchio e lo stop. Ovviamente lo staff medico della nazionale italiana ha preferito evitare qualunque rischio, anche se le prime sensazioni non erano negative. Gli accertamenti a cui Pako è stato sottoposto hanno evidenziato la distorsione al ginocchio destro, per cui il calciatore dovrà rinunciare alla possibilità di esordire dal primo minuto in azzurro. Mazzocchi aveva debuttato in Nazionale in occasione della gara con l'Ungheria, valida per la Nations League, in cui gli azzurri ottennero una vittoria fondamentale per la qualificazione alla fase finale che si disputerà il prossimo anno. Mancini lo premiò per l'ottimo avvio di stagione, ma lo teneva d'occhio già dall'inverno precedente quando era passato dal Venezia alla Salernitana. Dopo la convocazione e l'esordio, Mazzocchi ha mantenuto buoni livelli di rendimento in granata, segnando, dopo quello contro l'Empoli, anche un altro splendido gol contro lo Spezia nel giorno dell'addio al calcio giocato di Ribery. Finito nel mirino di Inter e Roma (ma anche del Napoli stando ad alcune voci), l'esterno di Barra, primo acquisto del mercato di gennaio 2022 targato Iervolino e Sabatini, s'era guadagnato sul campo una seconda convocazione e, molto probabilmente, il c.t. Mancini lo avrebbe schierato titolare domenica sera contro l'Austria, magari in luogo di Di Lorenzo anche per ragioni di turnover. Propositi, a questo punto, rimandati al prossimo giro di convocazioni.



Mazzocchi tornerà a casa e sarà preso in cura dai sanitari granata. La Salernitana spera di averlo sano e carico come sempre già per la ripresa della preparazione: i tempi di recupero, però, non sono ancora stati individuati. Il club granata ha dato appuntamento ai suoi tesserati tra il 30 novembre ed il primo dicembre. La truppa riprenderà ad allenarsi al Mary Rosy agli ordini di Davide Nicola. Una settimana circa di lavoro in città, poi la comitiva granata lascerà il freddo e le luci d'artista di Salerno per trasferirsi al caldo della Turchia. Il diesse De Sanctis conosce bene quelle zone visto che ha giocato con la prestigiosa casacca del Galatasaray. Ad ospitare i granata sarà una località situata nella zona di Antalya, rinomata località turistica turca che garantisce un clima mite e strutture adeguate per gli allenamenti (lì si disputa da qualche anno anche un torneo di tennis su campi in erba a livello Atp, ndr).



I granata alloggeranno al Belek Antalya dal 9 al 17 dicembre (da ieri il team manager Avallone - nella foto - è in Turchia per un sopralluogo ndA) e disputeranno due amichevoli, una di queste contro l'Alanyaspor. Una volta tornata in sede, la squadra di Nicola disputerà altre amichevoli. C'era un accordo di massima col Nizza, ma si potrebbe anche cambiare avversario. Il 30 dicembre sfida con la Gelbison. Il club granata spera di poter avere in Turchia anche i reduci dal Mondiale. Dia col Senegal e Piatek con la Polonia hanno, sulla carta, maggiori possibilità della Tunisia di Bronn di superare il primo turno. Una volta conclusi gli impegni in Qatar, i tre granata potrebbero godere di qualche giorno di riposo prima di rimettersi a disposizione di Nicola.

