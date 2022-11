Salernitana, Mazzocchi ko in Nazionale: distorsione al ginocchio

Neppure il tempo di staccare dal campionato che arrivano già brutte notizie per la Salernitana. Quest'oggi, infatti, nel corso dell'allenamento con la Nazionale italiana è stato costretto a fermarsi il granata Pasquale Mazzocchi.

Gli esami clinici a cui è stato sottoposto in serata hanno confermato la diagnosi di distorsione del ginocchio destro, non potendo quindi essere a disposizione per la gara contro l'Austria l'esterno campano farà subito ritorno a Salerno. Nei prossimi giorni si conosceranno i reali tempi di recupero.