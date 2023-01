Salernitana, Nicola vicino all'esonero: da D'Aversa a Di Francesco i possibili sostituti

L'8-2 di Bergamo molto probabilmente costerà caro a Davide Nicola. Dopo un lungo tira e molla, questa volta il destino del tecnico della Salernitana sembra essere davvero scritto.

La certezza ci sarà però nelle prossime ore quando il presidente Iervolino deciderà una volta e per tutte sul da farsi, ma intanto il diesse De Sanctis è già a lavoro per trovare il possibile sostituto.

Sul suo taccuino sono presenti diversi nomi, già da alcune settimane. In cima alla lista ci sono Roberto D'Aversa così come Walter Mazzarri, ma tra le varie ipotesi ci sono anche Eusebio Di Francesco, che stuzzica e non poco, e Leonardo Semplici.