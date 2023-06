Salernitana, proposto per la mediana Adli del Milan

Il nome nuovo degli ultimi giorni in casa Salernitana è quello di Yacine Adli, centrocampista di qualità del Milan che piace e non poco al diesse De Sanctis che già a gennaio scorso aveva fatto un sondaggio con il club rossonero per capire l'eventuale fattibilità dell'operazione.

A distanza di qualche mese le due società sono ritornate a parlare del francese che questa volta sembra davvero vicino alla cessione, bisogna però ancora capire la formula in quanto il Milan vorrebbe far partire l'ex Bordeaux soltanto in prestito a meno che non arrivi un'offerta economica importante che possa convincere il diavolo a cedere Adli.

Un'idea, quest'ultima, a cui la Salernitana sta pensando.