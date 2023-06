Tutti pazzi per Dia. Ormai tutti conoscono il bomber senegalese della Salernitana, finito nel mirino di grandi club di massima serie e tentato dalle sirene della Premier league, anche e sopratutto per via di una clausola che permette di ingaggiarlo con uno special price (fino al 20 luglio bastano 25 milioni di euro per il suo tesserino). I 16 gol e i 6 assist che ha messo a segno con la maglia granata gli sono valsi l'interesse di Napoli, Lazio e Fiorentina tra i club di massima serie. Ma Boulaye Dia è apprezzato anche dai sudditi di Sua Maestà, oltre ad essere entrato nel cuore dei tifosi dell'Ippocampo. Basti pensare che quest'anno all'Arechi ogni qual volta, l'attaccante imprimeva il proprio sigillo partiva un pezzo (“This girl”) che la torcida granata ha sapientemente modificato, trasformandolo nella colonna sonora delle perle del bomber e dell'intera stagione della Salernitana.

Ma Boulaye Dia è stato decisivo sia in casa, sia in trasferta. Le reti messe a segno a Bologna, Milano, Firenze, Roma (su entrambe le sponde del Tevere), Lecce ed infine al Maradona costringendo i campioni d'Italia in pectore a posticipare di 4 giorni la festa scudetto, hanno portato in dote punti pesantissimi per la salvezza dei granata e calamitato le attenzioni di molti club che hanno toccato con mano l'incredibile capacità realizzativa del senegalese giunto sul palcoscenico del grande calcio un po' tardi, dopo avere fatto anche l'elettricista e sfidato la cattiva sorte che sembrava accanirsi su di lui. Basti ricordare quando l'auto del papà va in panne, impedendogli di farsi visionare dal Saint-Etienne o quando lo scartano al Lione (dopo una radiografia del polso in cui viene preferito un ragazzo più grande) fino all'intossicazione alimentare alla viglia di un provino in Galles. Acqua passata. La svolta con il Reims in Ligue1: arrivano i gol e la chiamata del Villarreal condita da quel gol in semifinale di Champions contro il Liverpool. E siamo all'oggi: ai 16 gol (conditi da sei assist) con la Salernitana ed alle sirene della champions che continuano a chiamare.