Kim Min-Jae verso il Bayern Monaco, il Napoli va a caccia del sostituto. Diversi profili seguiti, ora dopo l'arrivo ufficiale di Garcia il club azzurro potrà stringere i tempi per chiudere l'operazione di mercato con l'arrivo di un difensore.

Scalvini dell'Atalanta è uno dei giovani difensori sui quali il Napoli ha allungato lo sguardo, nel campionato italiano seguito anche Lucumi del Bologna. Monitorati tutti i principali campionato europei e non solo: tra i difensori centrali seguiti ci sono il giapponese Itakura del Borussia Moenchengladbach, Hancko del Feyenoord e Danso del Lens.

A centrocampo andranno via Ndombele che tornerà per fine prestito al Tottenham e Demme, ex capitano del Lipsia, che dopo gli anni a Napoli tornerà a giocare in Germania nel campionato di Bundesliga. Diversi i centrocampisti tenuti sotto osservazione dai club azzurri, tra i quali Samardzic dell'Udinese e Koopmeiners dell'Atalanta.