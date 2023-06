Victor Osimhen scatenato anche con la Nigeria, una doppietta nel match di qualificazioni di coppa d'Africa vinto 3-2 contro Sierra Leone che vale il pass alla fase finale della manifestazione che si terrà in Costa d'Avorio tra gennaio e febbraio 2024. Victor valore aggiunto anche per la sua nazionale, un attaccante che sposta gli equilibri, straordinario trascinatore del Napoli dello scudetto e che ha vinto con 26 gol il titolo di capocannoniere in serie A. Gol bellissimo il primo con la Nigeria (al 19’ del primo tempo), un pallonetto preciso da fuori area e lunga esultanza con i compagni di nazionale e poi raddoppio 11 minuti più tardi (32’ pt): in gran forma il numero 9 nigeriano, incontenibile per la difesa avversaria e che aumenta così il suo score di reti con la maglia della Nigeria (17 reti in 26 partite). Victor ha giocato ieri pomeriggio la sua ultima partita stagionale (in campo 80 minuti sostituito da Awoniyi), da oggi è in vacanza in attesa della prossima stagione.

APPROFONDIMENTI Rudi Garcia allenatore del Napoli: inizia la nuova era E sui social è già boom di nuovi follower Il messaggio di Lady Garcia: «Grazie ai napoletani per il benvenuto»

De Laurentiis vuole tenere il suo gioiello e lo ha ribadito a più riprese, vuole che il suo futuro sarà ancora a Napoli nella nuova squadra di Rudi Garcia. Da capire se quest'estate qualche top club europeo, a cominciare da quelli di Premier League (ma anche Psg o Bayern Monaco) decidesse di scendere in campo con qualche offerta concreta. La valutazione è 160 milioni, la posizione del Napoli è ben chiara, solo se dovesse arrivare un'offerta del genere potrebbe aprirsi qualche trattativa. L'estate scorsa il club inglese che mostrò maggiore interesse fu il Manchester United. Il club azzurro vuole tenerlo e Victor a Napoli si trova benissimo, quindi quest'estate verrà fatto il punto della situazione di De Laurentiis con il suo agente per studiare le basi del rinnovo del suo contratto che è in scadenza nel 2025.

La sostituzione di Kim Min-Jae sarà la prima mossa di mercato del Napoli, il difensore sudcoreano fa gola a diversi top club con Bayern Monaco e Manchester United in pole position: operazione da formalizzare tra il primo e il 15 luglio con il pagamento della clausola rescissoria di 60 milioni al Napoli. Diversi i profili monitorati dal club azzurro, una lista di nomi che si è andata via via arricchendo con Lucumi del Bologna e Baniya del Fatih Karagümrük che si sono aggiunti a Scalvini dell'Atalanta, Hancko del Feyenoord, Danso del Lens, Hincapiè del Bayer Leverkusen, Ito dello Stoccarda, Itakura del Borussia Monchengladbach. Tante possibili soluzioni per la sostituzione di Kim: il lavoro che verrà intensificato in questa direzione per scegliere il difensore centrale da affiancare ad Amir Rrahmani, un punto fermo per il Napoli del futuro che ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione di prolungamento da parte del club fino al 30 giugno 2028.

Due pedine cambieranno a centrocampo, due le partenze, il francese Tanguy Ndombele che non tornerà al Tottennham per fine prestito e il tedesco Diego Demme che è seguito da diversi club in Germania. Diversi i profili seguiti: Samardzic dell'Udinese, Koopmeiners dell'Atalanta, Baldanzi dell'Empoli, Frattesi del Sassuolo, Veiga del Celta Vigo e Otavio del Porto. Da verificare quello che sarà il futuro di Piotr Zielinski, il centrocampista polacco ha il contratto in scadenza tra un anno nel 2024. Piotr nel dopo partita della trasferta di campionato a Monza disse di voler restare ancora a Napoli e la sua priorità resta quella di proseguire con il club azzurro e quest'estate ripartirà la trattativa per il rinnovo. Zielinski che dopo l'amichevole con la nazionale polacca contro la Germania sarà impegnato domani nel match di qualificazioni europee contro la Moldavia e poi partirà per le vacanze: prima del ritiro a Dimaro verrà affrontato il discorso del rinnovo con il club azzurro per trovare un punto d'incontro. Punti fermi Lobotka e Anguissa, tutti e due hanno rinnovato con il Napoli e saranno due pedine fondamentali anche per quello che sarà il nuovo assetto tattico di Garcia. Altri punti fermi sono Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone che è stato riscattato dal Verona fino al 2026 con opzione di prolungamento per il club azzurro fino al 2027, e Politano. Da verificare quello che sarà il futuro di Hirving Lozano, il messicano ha il contratto in scadenza tra un anno nel 2024 (ingaggio 4.5 milioni) è seguito da club di Premier League, tra i quali il West Ham.