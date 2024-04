Salernitana, l’Arechi si svuota: contro il Sassuolo il dato peggiore della stagione

Mentre la Salernitana ritrovava finalmente un risultato positivo, l’Arechi non solo sommergeva comunque di fischi Candreva e compagni ma faceva anche registrare il dato più basso del campionato 2023-24.

Contro il Sassuolo, infatti, sono stati “appena” 14.036 i tifosi presenti sulle gradinate dell’impianto sportivo di via Allende per sostenere i granata, numeri decisamente distanti dalla media stagionale di 19.161.

Se quella di venerdì sera potrebbe però non restare in fondo alla classifica degli spettatori, il rischio di numeri sempre più bassi nelle prossime settimane è davvero dietro l’angolo, in vetta invece restano stabilmente sul podio i dati delle gare contro la Juventus (29.405), contro l’Inter (28.085) e contro il Milan (23.467).