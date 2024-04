Lecce, daspo per due ultras: avevano aggredito giovane tifoso del Napoli

Dopo una lunga attività di indagine la Digos di Lecce ha individuato i presunti responsabili di un'aggressione ai danni di un quindicenne salentino tifoso del Napoli avvenuta in occasione dell'incontro di calcio Lecce-Napoli disputatosi il 30 settembre 2023.

Il ragazzino insieme al padre poco prima dell'inizio della partita si stava recando verso il settore loro riservato quando veniva apostrofato da due supporters giallorossi che non esitavano a colpirlo con uno schiaffo in faccia e con un calcio impossessandosi della sciarpa del tifo ultras napoletano che indossava. Il minore è stato quindi accompagnato in ospedale dove gli è stato diagnosticato un trauma al piede giudicato guaribile in pochi giorni.

A conclusione dell'attività sono stati denunciati due tifosi salentini di 47 e 43 anni per il reato di «rapina aggravata e lesioni con la circostanza aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di un minore in occasione di manifestazioni sportive». Nei loro confronti il questore ha disposto il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di 18 e 24 mesi.