Benevento, arriva la tegola Covid: due giocatori positivi in isolamento

Ci mancava solo il Covid. Come se non bastassero tutti i guai che sono già piovuti addosso al Benevento. Per il ritiro in terra abruzzese sono partiti solo 21 calciatori, perché due sono risultati positivi al coronavirus. A questo punto salgono a undici gli indisponibili in casa giallorossa, nessuna squadra di serie b ha così tante defezioni. Tutto il resto della truppa si è sottoposto a vari cicli di tamponi con esito negativo e quindi gli altri componenti sono regolarmente saliti sul bus societario che li ha condotti in hotel a Silvi Marina.

La malasorte sta letteralmente falcidiando il club sannita, che si ritrova con l’organico ridotto all’osso. Fabio Cannavaro continua a lavorare sodo per cercare di tenere il gruppo coeso e di impartire i suoi dettami tattici, ma con una rosa così ristretta è davvero difficile pianificare un percorso di crescita. Uno dei due atleti colpiti dal ceppo pandemico ha giocato titolare a Como, mentre l’altro non è mai stato impiegato finora. Entrambi sono rimasti a Benevento in isolamento, ma essendo quasi del tutto asintomatici stanno pure cercando di mantenersi in forma con allenamenti specifici presso le rispettive abitazioni (per fortuna dotate di uno spazio all’esterno e così possono farlo all’aria aperta). Il gruppo è quindi spezzato in tre tronconi: i due contagiati sono rimasti nel Sannio, i 21 compagni che non hanno problemi sono di stanza in Abruzzo agli ordini di Cannavaro, mentre i 9 infortunati sono a Roma e fanno la spola tra l’albergo e il centro «Isokinetik», dove si stanno curando sotto il monitoraggio del nuovo consulente per gli infortuni, Stefano Salvatori. Una situazione surreale che va affrontata senza disfattismo ma con una punta di ottimismo, se non altro per sperare in un futuro più roseo sia sul piano delle prestazioni che su quello dei risultati.



Cannavaro non solo da quando è arrivato non ha mai potuto lavorare con la ciurma al completo, ma si è anche ritrovato a fare i conti con la condizione approssimativa di diversi elementi che, pur non essendo fuori causa, era molto indietro nella preparazione atletica. Di sicuro contro il Pisa, l’allenatore avrà gli uomini contati, e le sue scelte saranno ancora più obbligate rispetto alle precedenti quattro uscite. Pertanto bisognerà stringere i denti e fare di necessità virtù in maniera ancora più impegnativa e incisiva. Il tempo passa, ma le notizie incoraggianti scarseggiano. Nonostante tutto, Fabio Cannavaro continua a credere nel rilancio del suo Benevento. Con le dimissioni respinte dalla società ha provato a dare un segnale, probabilmente anche per scuotere i calciatori.



Il tecnico sta provando nuove soluzioni da un punto di vista tattico, alcune delle quali già sperimentate in gara al «Sinigaglia». In particolare quella della difesa a quattro, opzione a cui si sarebbe dovuto arrivare gradualmente nella tabella che si era prefissato il Pallone d’Oro. Poi però le contingenze lo hanno costretto ad accelerare i tempi e quindi questa possibilità si fa sempre più largo in vista del match di sabato. In realtà al Benevento servirebbe tempo per recuperare i calciatori e trovare un’identità con l’utilizzo di pedine che poi saranno impiegate con una certa frequenza. Ma il campionato scorre veloce e l’idea iniziale della Lega di Serie B di fermare anche la cadetteria in concomitanza con i Mondiali in Qatar non ha più trovato riscontro. Ci sarà una sola settimana di sosta, nel weekend del 19 e 20 novembre e poi via spediti fino al boxing-day del 26 dicembre. Pertanto l’allenatore non ha alternative, deve riuscire a incamerare punti con quel che passa il convento, che per adesso è davvero poco, e forse, tra qualche settimana, magari dopo la pausa novembrina, il roster assumerà una diversa consistenza.



Nel frattempo il Benevento ha informato con una nota tutti i tifosi che, «per sopraggiunte indicazioni della Questura di Benevento, la vendita dei tagliandi online per la gara Benevento-Bari, in programma il prossimo 5 novembre allo stadio “Ciro Vigorito”, è momentaneamente sospesa. Per la stessa gara si ricorda altresì - come disposto dal Gos - che la vendita dei tagliandi per i tifosi del Bari, residenti in Puglia, è riservata esclusivamente per il settore ospiti». La decisione si è resa inevitabile per via del fatto che i tagliandi per il settore ospiti per Benevento-Bari in programma sabato 5 novembre sono andati esauriti in un giorno e mezzo e pertanto, alcuni supporters pugliesi, stando a quanto emerso sui social, avrebbero acquistato i tagliandi dello spicchio di Curva Nord adiacente, riservato però ai tifosi locali.