Ormai manca solo l’atto formale della firma sui contratti. Già domani, in occasione della sfida al Menti tra Juve Stabia ed Empoli, le dirigenze dei due club potrebbero incontrarsi per definire i dettagli del passaggio di Ivan Prevedel in gialloblù e della susseguente partenza per la Toscana di Paolo Branduani. Scambio di portieri, dunque, per le due società che si incontrano alla ripresa della stagione, dopo il giro di boa e la sosta invernale.



Branduani, protagonista della cavalcata in serie B della Juve Stabia, è stato protagonista di un pessimo avvio di stagione, lasciando il posto a Russo; mentre Prevedel, dopo essere stato uno dei talenti più promettenti del calcio italiano, ha rallentato la sua carriera negli ultimi anni a causa di un infortunio. Per entrambi la possibilità di trovare nuovi stimoli e motivazioni, per la Juve Stabia il primo ingresso di gennaio dopo le partenze di Lia, Vicente e Del Sole. © RIPRODUZIONE RISERVATA