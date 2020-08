Consegnata tutta la documentazione per l’iscrizione, la Juve Stabia si prepara alla nuova stagione, quella del ritorno in serie C. Ad un mese circa dal ritorno in campo (il via al torneo è previsto per il 27 settembre), la squadra, affidata a Pasquale Padalino, è ancora un cantiere aperto per i tempi stretti che, dal 31 luglio scorso, hanno costretto la società ad un autentico tour de force. In questi giorni, il 27 o il 28 massimo, ci sarà il sospirato raduno della squadra che, ancora incompleta tra calciatori in partenza, ed altri in arrivo, comincerà al Romeo Menti la fase di preparazione. Molto probabilmente la situazione di mercato finirà anche per influire sul possibile ritiro. Rosa da completare, il club sembra orientato a non allontanarsi da Castellammare per poter mettere a disposizione del tecnico, al massimo entro la prima decade di settembre l’intero organico con cui affrontare il nuovo campionato, col sogno dei tifosi di essere protagonisti da subito… © RIPRODUZIONE RISERVATA