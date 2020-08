Tanto tuonò, che piovve. La Juve Stabia annuncia il primo acquisto del neo diesse Ghinassi, e mette a disposizione del tecnico Padalino il centrocampista, ex Lecco, Jacopo Scaccabarozzi. Ad annunciarlo il club in serata con una nota ufficiale:



«La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo con la società Calcio Lecco 1912 per l’acquisizione delle prestazioni sportive a titolo definitivo, accordo biennale, del centrocampista Jacopo Scaccabarozzi, classe ’94. Il calciatore, nativo di Lecco, è cresciuto calcisticamente nell'Olginatese, per poi vestire le maglie del Renate, ma anche del Piacenza, della Vibonese e del Lecco».



Queste le prime dichiarazioni, dopo la sottoscrizione dell'accordo: «Sono onorato di essere alla Juve Stabia. Quando ho ricevuto la chiamata, non ho esitato e ho subito detto di si. Sono contento di essere qui e pronto per questa nuova avventura con una maglia gloriosa". Scaccabarozzi si aggregherà subito alla squadra agli ordini di mister Padalino.